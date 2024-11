Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a appelé à une gouvernance efficace du dossier de la coopération internationale au sein de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant et à la nécessité d’adapter tous les projets de coopération internationale, approuvés par la commission supérieure des stratégies, aux besoins nationaux.

Il a souligné, au cours d’une réunion de travail consacrée au suivi et à l’évaluation du rendement de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant, l’importance de mettre à jour les mécanismes et les programmes des bureaux de l’emploi et du travail indépendant et des espaces de l’entrepreneur en vue de promouvoir la coordination entre les divers intervenants.

Le ministre a relevé l’importance de promouvoir et diversifier les méthodes de travail, appelant à la nécessité d’exploiter davantage les ressources de l’état et de renforcer la coordination avec les ministères et structures concernés par les ressources humaines.