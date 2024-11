La Tunisie se réveille sous un ciel couvert ce matin du 16 novembre. Les températures ont légèrement baissé par rapport aux jours précédents, offrant une ambiance fraîche et matinale.

Un voile de brume pourrait se former localement en fin de nuit, réduisant ainsi la visibilité sur certaines régions. Les automobilistes sont invités à la prudence sur les routes, notamment en raison de la possible formation de buée sur les pare-brise.

Le vent sera faible et variable, ne perturbant pas les conditions météorologiques de manière significative. La mer, quant à elle, sera peu agitée, offrant un calme relatif sur le littoral.

En ce qui concerne les températures, elles afficheront des valeurs minimales relativement fraîches, oscillant entre 9 et 13°C dans le nord et sur les hauteurs de l’ouest du pays. Les autres régions bénéficieront de températures légèrement plus douces, avec des minimales comprises entre 13 et 17°C.