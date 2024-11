Budget 2025 : 95,7 % alloués à la subvention des produits de base, annonce le ministre du Commerce

Le budget de la mission du Commerce et du Développement des Exportations pour l’année 2025 s’élève à 3971 millions de dinars (MD). Il concerne principalement les estimations des dépenses de subvention des produits de base (95,7% du budget de la mission), soit une augmentation de 6% par rapport à 2024, a fait savoir vendredi, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid.

Intervenant lors d’une plénière commune entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), tenue, au Palais du Bardo, pour l’examen du projet de la mission du Commerce et du Développement des Exportations, Abid a indiqué que cette évolution est expliquée par l’augmentation prévue des allocations destinées à la subvention des produits de base par rapport à 2024, ce qui confirme l’attachement de l’Etat à son rôle social à travers le maintien de la subvention des produits de base.

Le ministre a aussi précisé, que compte non tenu des allocations consacrées à la subvention des produits de base, le budget du ministère du commerce et du développement des exportations pour 2025 s’élève à 170 MD contre 168 MD en 2024, soit une augmentation de 1,1%.

Et d’enchaîner ” cette augmentation est due aux changements prévus sur les dépenses de rémunération qui seront de l’ordre de 57 MD en augmentation de 13 % par rapport à 2024 sous l’effet du programme de recrutement prévu pour renforcer le corps de contrôle économique qui compte actuellement 757 agents dont 112 dans les directions centrales”.

Toujours selon le ministre, les dépenses de gestion sont fixées à 13 MD en 2025 en baisse de 0,3% par rapport à 2024. Les dépenses d’intervention qui sont de l’ordre de 96 MD en 2025 en repli de 3,3% par rapport à 2024, sont réparties entre les allocations allouées au CEPEX (11 MD), au Fonds de promotion des exportations (67 MD), le Fonds de trésor, la contribution aux organisations internationales, le projet de réhabilitation des abattoirs de la société Ellouhoum et le projet de la zone commerciale de Ben Guerdane.

Abid a aussi souligné que les dépenses d’investissement sont fixées à 3,4 MD contre 4,7 MD en 2024. Cette baisse est due à la diminution des allocations consacrées aux équipements administratifs.

Il a par ailleurs ajouté que le budget alloué à la mission du commerce et du développement des exportations couvre le Programme du commerce intérieur (64% du budget), le programme du commerce extérieur (28% du budget) et le programme du pilotage et d’appui (7%).

La mission du commerce est une mission transversale, a-t-il dit, soulignant que malgré les difficultés et les ressources humains et logistiques limitées, le département du commerce tient à améliorer le rendement des corps de contrôle en améliorant les mécanismes d’intervention sur le marché et la mise en œuvre des législations relatives à la spéculation et au monopole. L’objectif escompté est de garantir l’approvisionnement du marché en produits de base, améliorer la compétitivité des entreprises et des produits nationaux et réviser certaines conventions commerciales pour défendre les intérêts de la Tunisie.