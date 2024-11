Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (Cmam, Ennejma Ezzahra ), en collaboration avec la maison d’édition Sotumedias, vient de publier un ouvrage en langue arabe « Les Chants populaires en Tunisie : authenticité et modernité », du chercheur et professeur Amine Zouari, avec une préface signée par le professeur Dr Lotfi Aissa.

S’intéressant à la culture populaire tunisienne, en particulier aux chants traditionnels, l’auteur aborde la place de ces chants face aux enjeux contemporains, en poussant la réflexion notamment sur la capacité des chants populaires tunisiens à perdurer et à s’adapter d’une part, et les craintes de leur déperdition dans le contexte actuel d’autre part.

L’auteur explore ces préoccupations à travers une approche qui soulève plusieurs problématiques, telles que l’impact des transformations mondiales liées à la révolution technologique et aux nouveaux modes de communication sur la musique populaire en Tunisie. Ces changements ont-ils redéfini la notion même de musique populaire et imposé de nouvelles méthodes de création et de diffusion des œuvres musicales ?.

L’émergence de nouveaux critères, impulsés par l’ère des nouveaux médias, qui influencent le succès ou l’échec des œuvres musicales, ainsi que l’évaluation de leur qualité et leur adéquation avec le paysage sonore et les traditions musicales existantes sont parmi les questions soulevées.

L’ouvrage, lit-on dans la note de présentation, cherche à enrichir la réflexion autour de ces questions en proposant une analyse qui concilie l’histoire des chants traditionnels avec les défis contemporains posés par l’évolution rapide des supports et des technologies de diffusion. Il offre également des pistes de réflexion sur la manière dont la musique populaire peut préserver ses racines tout en s’adaptant à l’ère moderne.