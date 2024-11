Les superficies consacrées aux grandes cultures dans le gouvernorat de Kasserine pour la saison agricole 2024-202, s’étendent sur 85 mille hectares, répartis entre 80 mille hectares de cultures pluviales (dont 30% dans la délégation de Thala) et 5 mille hectares de cultures irriguées (dont 30% dans la délégation de Foussana), selon le chef du département de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Kasserine, Omar Saadaoui.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Saadaoui a précisé que la saison de semis de l’orge dans la région a commencé début octobre, et a permis d’ensemencer 12 mille 100 hectares jusqu’à présent. Quant à la saison de semis du blé, elle a démarré fin d’octobre et a permis d’ensemencer 1 mille 100 hectares jusqu’à maintenant.

Il a ajouté que la saison agricole pour la céréaliculture a démarré dans des conditions climatiques favorables, caractérisées par des précipitations variables, notamment au mois de septembre où les quantités enregistrées ont atteint 116 mm à Foussana et entre 33 et 50 mm au nord du gouvernorat, en particulier à Thala, Jedelienne et El Ayoun.

La même source a indiqué que les principaux problèmes rencontrés dans la région pour cette saison agricole concernent notamment le manque de semences, bien que l’approvisionnement s’est amélioré en raison d’une forte demande de la part des agriculteurs, notant que les besoins du gouvernorat de Kasserine en semences sont estimés à 30 mille quintaux d’orge et 6 mille quintaux de blé dur alors que les quantités fournies jusqu’à présent s’élèvent à 10 mille quintaux d’orge et 2 mille 100 quintaux de blé dur.