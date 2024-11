La Fédération Tunisienne de Textile et Habillement (FTTH) et l’Association tunisienne de l’automobile (Tunisian Automotive Association,”TAA”) ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la synergie entre deux secteurs clés de l’industrie tunisienne dont le textile et l’automobile.

Ce protocole d’accord a été signé par Haithem Bouagila, Président de la FTTH, et Nabhen Bouchaala, Président de la TAA, en marge de l’assemblée générale de la Tunisian Automotive Association (ATT), tenu le 31 octobre dernier, indique un communiqué publié, mardi, par la FTTH.

En vertu de cet accord, les deux organisations s’engagent à travailler ensemble pour construire “une industrie tunisienne moderne, durable, solidaire et compétitive”.

Ce partenariat s’appuie sur les complémentarités naturelles entre les deux secteurs, notamment à travers l’utilisation de textiles techniques dans les composants automobiles tels que les sièges, les volants et les habillages intérieurs.

Cette collaboration a pour objectif de promouvoir l’innovation et la co-création pour développer des solutions techniques et de qualité et d’optimiser les synergies et la compétitivité des deux secteurs.

Elle vise aussi à contribuer de manière durable à la chaîne de valeur industrielle tunisienne.

L’industrie nationale du Textile et celle de l’automobile représentent ensemble plus de 250000 emplois et plus de 5,5 milliards d’euros ( environ 18,52 milliards de dinars) de chiffre d’affaire destiné à l’exportation, selon la FTTH.

Il y a lieu de noter que Myriam Elloumi du Groupe COFICAB, a succédé à Nabhen Bouchaala à la tête de la TAA pour le mandat 2024- 2027, et ce suite à la 8ème Assemblée Générale de l’association tenue le 31 octobre 2024 à Tunis.