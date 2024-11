Une quantité de plus de 300 mille tonnes de phosphate agricole et métallurgique de très bonne qualité, extraite d’une mine à Kalaa Khasba (gouvernorat du Kef), sont toujours stockées et ce, depuis très longtemps, sur une surface de 30 hectares à l’entrée de la ville.

A cet égard, une réunion a été tenue, la semaine dernière au siège du gouvernorat, pour examiner les moyens d’accélérer l’activation et l’application de l’accord conclu, le 15 avril 2016, resté lettre morte, malgré les promesses de la Compagnie des Phosphate de Gafsa (CPG) et la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

La première phase de l’accord consiste en la collecte de 110 mille tonnes de phosphate par la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et l’allocation de cinq millions de dinars aux des habitants du Kalaâ Khasba, à travers la mise en œuvre de petits projets dans divers secteurs, a indiqué la même source.

La deuxième phase se rapporte au ramassage, par une entreprise privée de la région, de 330 mille tonnes de phosphates minéraux, le traitement de ces quantités et l’allocation des bénéfices au soutien de l’investissement privé dans la ville.

La troisième étape porte sur la réhabilitation de la terre où seront collectées les quantités de phosphate, et ce qui pour y faciliter l’instauration de projets agricoles ou autres.

Le gouverneur de la région, Walid Kaâbia a recommandé de réunir toutes les conditions nécessaires au lancement de l’opération de transport du phosphate cumulé de manière à soutenir l’investissement dans la ville.

« La mise en œuvre du plan de transport du phosphate fera l’objet des prochaines réunions », a indiqué la même source.

A rappeler que la mine de Kalaa Khasba au sud du gouvernorat du Kef a été fermée pour des raisons inconnues, depuis octobre 1992, après 90 ans d’exploitation.