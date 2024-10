Frégate russe “Amiral Gorshkov” en escale à Bizerte pour commémorer le centenaire de l’exode russe

La frégate russe “Amiral Gorshkov” de la flotte du Nord, a accosté, mardi, au port de commerce de Bizerte, en vue de participer aux activités commémoratives du centenaire de la levée du drapeau de Saint-André et le Centenaire de l’Exode de l’escadre russe dans la ville de Bizerte et l’arrivée de milliers de Russes sur le sol tunisien pour échapper à la guerre.

Dans le sillage de ce transbordement de contrainte, l’équipage de la frégate a effectué des visites touristiques dans la ville de Bizerte, en l’occurrence, au vieux port, au Musée de la Marine tunisienne à Ras El Blate et au musée d’Anastasia Cherinsky (1902-2009), doyenne de la communauté russe de Tunisie et témoin ultime de l’évasion de milliers de réfugiés russes de la guerre civile qui éclata en Russie en temps de la révolution bolchevique (1918-1922).

Conformément aux coutumes d’usage, le capitaine de la frégate a effectué une visite de courtoisie à la municipalité de Bizerte, au cours de laquelle, il s’est entretenu avec la secrétaire générale chargée de la gestion de la commune, Imen Zouaoui.

S’étendant sur 134,4 mètres de long sur 16,5 mètres de large, d’un pesage estimé à 5.814 tonnes, le navire de guerre se gère grâce à équipage composé de 186 personnes. Il a sillonné mers et océans le menant sur plus de 23.000 milles marins au port de La Havane à Cuba, au port de La Guaira au Venezuela et à celui d’Oran en Algérie.

En janvier 2023, le président russe Vladimir Poutine avait donné le signal pour son entrée en service au sein de l’armée russe, le gratifiant d’un qualificatif qui l’érigent au rang d’une pièce navale “unique en son genre de par le monde entier”, selon des sources médiatiques concordantes.

Dans la foulée de cette commémoration, le gouvernorat de Bizerte a abrité une série d’événements culturels et historiques, dont en particulier, l’exposition historique “Sous le soleil d’Afrique, les Russes en Tunisie” ainsi que des expositions du même acabit, “Les derniers jeunes marins russes”, “Loin de la Russie”, au Complexe culturel Cheikh Idris, outre la tenue d’un concert musical et moult autres rubriques.

Il convient de noter que l’escadre russe est une formation tactique militaire composée de navires de guerre et de navires auxiliaires de la flotte impériale russe, ayant participé, aux côtés de navires civils, à l’évacuation des membres de l’armée russe du général Nikolaïevitch Wrangel, des membres de leurs familles et des population civile de la péninsule de Crimée.

Menée depuis Sébastopol, Yalta, Kertch, Feodosia et Evpatoria, l’opération d’évacuation, s’est amorcée le 10 novembre 1920, à l’issue de la capture par l’Armée rouge de l’isthme de Perekop en Crimée.