Kébili : La GIZ et Nefzaoua misent sur la transformation des dattes et l’emploi des jeunes

Des experts de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont effectuée, mardi, une visite au groupement des services économiques des oasis de Nefzaoua à Kébili.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet « Economie Agricole Durable » mis en œuvre dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

Le président du groupement, Ameur Ben Boubaker, a indiqué que les experts et les représentants desdites régions ont pu prendre connaissance de l’expertise du groupement en matière de transformation et de conditionnement des dattes et d’accompagnement des jeunes agriculteurs.

Il a ajouté que le groupement dispose d’un centre de formation créé en collaboration avec la GIZ en vue de renforcer l’employabilité en milieu rural.

Quelque 40 jeunes ont déjà bénéficié d’une série de formation sur la transformation des dattes, la fabrication des boîtes en fibres végétales utilisées dans le conditionnement des produits et le marketing agricole.

Par ailleurs, Ben Boubaker a évoqué l’importance de promouvoir l’industrie de transformation des dattes en Tunisie et de maintenir la dynamique des exportations.