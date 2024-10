Le documentaire “Echoes of Machtat” a remporté le prix de la 10ème édition du programme Ciné Par’Court dont le palmarès a été dévoilé mercredi soir, à la Cité de la Culture.

L’Equipe gagnante de ce programme dédié aux jeunes cinéastes, est composée de Maram Nairi, Leith Zaiem, Rami Zriba, Firas Ben Ali et Meha Baazi. Les lauréats auront l’opportunité de participer en 2025 à des festivals de courts-métrages en Allemagne.

Echoes of Machtat (19′) a été sélectionné parmi quatre autres courts-métrages en compétition dont un documentaire, La violeuse (16.55) et trois fictions, Les échos de la mer ( 9′), The Metamorphosis (15′) et Haycha (11′.55). Ces courts-métrages sont l’œuvre de 5 équipes encadrées, durant 4 mois, par des formateurs pour mener à bien leurs projets.

Ciné Par’Court est organisé par le Goethe-Institut Tunis, en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), la Cinémathèque tunisienne et le ministère des Affaires culturelles.

Ce programme annuel accompagne les projets de jeunes réalisateurs de l’écriture scénaristique jusqu’à la réalisation d’un court métrage et des dernières opérations de post-production.