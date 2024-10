L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a annoncé l’ouverture des candidatures au Prix ALECSO pour la créativité et l’innovation pour les jeunes chercheurs arabes dans le domaine de l’économie verte à l’Université de Sharjah 2024.

La date limite pour soumettre les dossiers de candidatures a été fixée au 25 octobre, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Le ministère a invité les personnes souhaitant postuler à consulter le site web httpss://ctiaward.alecso.org/ pour obtenir plus d’informations sur le prix et pour soumettre leur candidature.

Le prix vise à encourager les chercheurs arabes à s’engager dans la recherche scientifique et technique, à diffuser la culture de la recherche scientifique et de l’innovation parmi les jeunes arabes et à mettre l’accent sur les aspects appliqués de la recherche scientifique.

L’édition de cette année s’intéresse au domaine de l’économie verte dans les secteurs des énergies renouvelables, des bâtiments écologiques, des transports propres, de la gestion de l’eau et des déchets, et de la gestion des terres.

Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie d’ouverture du deuxième Forum de l’ALECSO pour le jumelage des universités arabes, qui sera accueilli par l’Université de Sharjah du 20 au 22 novembre 2024 aux Émirats arabes unis.