La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfarani Zanzari a donné, jeudi dans la délégation de Majel Belabbès ( gouvernorat de Kasserine) le coup d’envoi du projet de réhabilitation et d’asphaltage de la route régionale n°122, qui s’étend sur une longueur de 9, 2 km depuis la route nationale n°5, au point zéro, jusqu’à la région Oum Laksab de la délégation de Majel Belabbaès..

Le coût total du projet est estimé à 16,7 millions de dinars (MD), inséré dans le budget de l’Etat. La durée de réalisation du projet a été fixée à 16 mois et comprendra la réouverture complète de la route, l’asphaltage et la construction d’installations et d’ouvrages hydrauliques.

La ministre a fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP que la société contractante supervisant le projet devra mener les travaux conformément aux normes requises et avant les délais impartis.

En ce qui concerne d’autres projets importants d’infrastructure qui vont bientôt démarrer, la ministre a souligné que les travaux de la route nationale n°15 d’un coût total de 47 MD, couvrant 36 kilomètres, seront lancés au début de l’année 2025 avec un projet visant à réhabiliter le quartier de la cité Ennour Est dans la ville de Kasserine dont le coût est estimé à 28 MD.

Pour la ministre, Le projet le plus important dans le gouvernorat de Kasserine consiste en un corridor économique visant le doublement de la route national n°13 reliant les gouvernorats de Sfax et de Kasserine à travers les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid sur une longueur de 181 kilomètres, pour un coût total de 1475 MD, dont 32 km traversant le gouvernorat de Kasserine.

Ledit projet sera réalisé en deux tranches, la première de 22 km et la seconde de 10 km.

La ministre a révélé que le corridor économique Est/Ouest comprend des projets d’infrastructures connexes qui seront réalisés pour la première fois en Tunisie avec des pistes rurales de 115,4 km, dont 47,5 km de pistes rurales consacrées à la région de Kasserine qui seront réalisées lorsque les fonds nécessaires seront disponibles et 85 km, en lien, sont en cours d’étude. L’appel d’offres pour les travaux du projet sera annoncé d’ici la fin de 2024.

Zanzari a commencé sa visite dans le gouvernorat de Kasserine par l’examen des travaux de la partie restante du projet de la grande route périphérique de la ville de Kasserine, dont les travaux ont enregistré un taux d’avancement de 55% et devrait être achevé en décembre 2024.

Le coût total du projet de la grande route périphérique de la ville de Kasserine est estimé à 11MD. Le reste des travaux du projet s’étend sur une longueur de 600 mètres.

La ministre a également rendu visite au projet de la construction de l’hôpital régional “catégorie B” à Sbitla où elle s’est enquise des travaux restant, exhortant l’entrepreneur à tenir ses engagements dans la remise du projet dans les délais impartis.