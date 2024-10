Une nuit d’orage s’annonce sur une grande partie du pays. Les régions de l’Ouest seront les premières touchées par de violents orages, suivis de pluies abondantes qui s’étendront progressivement vers le Nord et localement vers le Centre.

L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un communiqué alertant sur le risque de grêle dans certaines zones.

Le vent, soufflant du Sud, sera particulièrement fort près des côtes Est et modéré à l’intérieur des terres.

La mer sera très agitée, rendant toute navigation délicate.

Les températures, quant à elles, resteront fraîches sur le Nord et les hauteurs de l’Ouest, avec des minimales oscillant entre 15 et 20°C. En revanche, le Centre et le Sud connaîtront des températures plus douces, comprises entre 21 et 26°C.