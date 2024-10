La Tunisie bénéficiera d’un temps généralement clément ce mardi 15 octobre. Les régions côtières seront enveloppées d’une légère brume matinale qui se dissipera progressivement pour laisser place à un ciel peu à partiellement nuageux l’après-midi.

Le vent soufflera principalement du sud sur le nord et le centre du pays, et de l’est sur le sud. Il sera relativement fort près des côtes nord, mais restera faible à modéré ailleurs. Cependant, l’après-midi, il pourrait se renforcer localement sur les côtes est.

En ce qui concerne la mer, elle sera peu agitée à agitée. Toutefois, les plaisanciers et les marins devront faire preuve de prudence dans le nord où la mer pourrait être très agitée. Sur le reste des côtes, la mer sera plutôt peu agitée à moutonneuse.

Les températures seront agréables avec des maximales comprises entre 28 et 32°C près des côtes est et des hauteurs ouest, et entre 32 et 37°C ailleurs.