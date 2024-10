La légende du tennis espagnol et mondial, Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, a annoncé jeudi qu’il mettra un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l’Espagne, prévue à Malaga du 19 au 24 novembre.

“Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel”, a déclaré le tennisman de 38 ans dans une vidéo diffusée sur son compte X, ajoutant qu’il était “enthousiaste” à l’idée de conclure en disputant cette finale de Coupe Davis, dans son pays.

“Ces dernières années ont été difficiles, particulièrement les deux dernières. Je pense que je n’ai pas été capable de jouer sans contraintes”, a déclaré le joueur qui a fait sa dernière apparition aux Jeux Olympiques de Paris.

Nadal mettra un terme à sa carrière avec 92 titres à son palmarès, dont le premier remonte à 2004. Il a remporté 14 Roland-Garros, quatre US Opens, deux Wimbledon et deux Opens d’Australie, ainsi que deux médailles d’or olympiques et cinq Coupes Davis.