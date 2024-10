L’élection présidentielle tunisienne de 2024, dont le premier tour se déroule aujourd’hui, 6 octobre 2024, mobilise des ressources financières et logistiques considérables. Mahmoud El-Ouaer, membre de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a indiqué que le budget total alloué à cette élection s’élève à près de 92 millions de dinars pour les deux tours, soit environ 45 millions de dinars par tour.

Une part significative de ce budget, environ 30%, est consacrée aux agents et employés recrutés pour l’occasion. Au total, 42 000 agents ont été mobilisés dans plus de 5 000 centres de vote à travers les différents gouvernorats du pays. Cette mobilisation vise à garantir le bon déroulement du scrutin et à assurer une participation électorale optimale.

Le budget couvre également d’autres dépenses essentielles, telles que l’allocation de près de 11 millions de dinars au ministère de la Défense nationale, conformément à un accord conclu pour l’occasion, et de 4 millions de dinars au ministère de l’Intérieur. De plus, 2 millions de dinars ont été consacrés au ministère de l’Éducation, étant donné que la plupart des centres de vote sont aménagés dans des écoles, et près de 7 millions de dinars ont été alloués à l’Imprimerie officielle de la République tunisienne.

Afin de rationaliser les dépenses, l’ISIE a optimisé le nombre de centres et bureaux de vote. Le nombre de centres de vote est passé de 4 500 à plus de 5 000, tandis que le nombre de bureaux de vote a été réduit de 11 000 à près de 9 000. Cette restructuration vise à améliorer l’efficacité du processus électoral tout en maîtrisant les coûts.