Le comité directeur de la 19ème édition des Journées Cinématographiques Méditerranéennes de Chenini -JCMC- (gouvernorat de Gabès), a annoncé l’ouverture de l’appel à candidatures pour les cinéastes souhaitant participer à la compétition “72 heures pour réaliser un film”, l’une des sections compétitives de la 19ème édition de ce festival, qui se déroulera sur cinq jours, du 23 au 27 octobre 2024.

Les participants seront répartis en équipes, et chaque chef d’équipe tirera au sort un sujet de film, préalablement choisi par les organisateurs de la compétition. Dès le tirage du sujet, les équipes auront 72 heures pour compléter toutes les étapes de production, de l’écriture au montage en passant par le tournage.

Il est requis que le film final ne dépasse pas six minutes. Les lieux de tournage seront dans la ville de Gabès et ses environs, avec une attention particulière pour la région de l’oasis de Chenini. A la fin des 72 heures, les films seront soumis au comité de la compétition, et les films réalisés seront projetés lors de la cérémonie de clôture devant le public.

Depuis son lancement en 2005, le Festival du cinéma méditerranéen de Chenini organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes (AFCO) s’est développé pour devenir un événement majeur consacré à la promotion des films méditerranéens, en mettant en avant des thèmes sociaux, culturels et environnementaux tout en soutenant les cinéastes indépendants de la région. La 18ème édition des JCMC, organisée du 19 au 22 octobre 2023 a été axée sur le thème” Pour un monde vert et durable”.