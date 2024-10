Une mission d’affaires itinérante sera organisée, du 2 au 8 décembre prochain, au Kenya et en Ouganda, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), avec l’appui de l’Ambassade de Tunisie à Nairobi.

“L’objectif de cette mission est de développer l’exportation des produits et services tunisiens à potentiel dans la région de l’Afrique de l’Est dont le Kenya et l’Ouganda constituent les principaux marchés et les points d’entrées vers les pays de la région”, indique le Cepex.

Cette mission sera dédiée aux secteurs des industries agroalimentaires, du bâtiment et matériaux de construction et des services.

Le programme de cette mission prévoit des rencontre B to B personnalisées avec les principaux acteurs des secteurs cibles notamment les importateurs, les distributeurs et les grands acheteurs, ainsi que des réunions de réseautage avec les institutionnels d’intérêt, outre des visites de terrain.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette mission doivent soumettre leurs dossiers au plus tard le vendredi 18 Octobre courant.