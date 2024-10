Le renforcement de la coopération en matière d’appui aux investissements privés dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture durables en Tunisie, a fait l’objet d’un mémorandum d’entente signé, récemment, entre le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Signé par le Président du CBF, Néji Ghandri et le Directeur du bureau régional de l’AICS à Tunis, Andrea Senatori, cet accord vise à favoriser la collaboration entre les deux parties pour encourager les investissements privés écologiques et durables, selon un communiqué du conseil publié, mardi.

Il vient concrétiser les recommandations d’une réunion organisée, le 18 janvier dernier, entre le CBF et l’AICS et marque une étape importante dans la promotion d’une économie plus verte et résiliente en Tunisie.

Il s’agit également de promouvoir les opportunités de financement durable en Tunisie via le programme d’« Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche et de l’aquaculture durables en Tunisie (ADAPT) », financé à hauteur de 70 millions d’euros par l’Union européenne (UE).

Il favorisera aussi l’orientation des institutions financières vers les outils du programme, le renforcement de leur capacité à évaluer et le soutien des investissements conformes aux principes de durabilité.

« L’engagement du CBF pour la durabilité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture constitue un pilier fondamental pour établir une économie résiliente face aux défis environnementaux », a indiqué Ghandri.

« Les banques et les Etablissements Financiers jouent un rôle important à travers des mécanismes de financement adaptés qui favorisent la sécurité alimentaire et encouragent les investissements durables. Grâce à nos initiatives, nos partenariats stratégiques et notre soutien à l’inclusion financière, nous nous efforçons de promouvoir des pratiques qui profitent tant aux communautés locales qu’à la croissance économique en Tunisie », a-t-il ajouté.

« Ce partenariat stratégique avec le Conseil Bancaire et Financier marque une étape importante dans notre engagement commun pour promouvoir une transition écologique dans les secteurs agricoles et halieutiques en Tunisie, a indiqué Senatori.

« Grâce à l’intégration d’outils financiers innovants, nous renforçons notre soutien aux investisseurs privés tout en accompagnant le pays vers un modèle de développement durable », a-t-il encore dit.