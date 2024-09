Les Bourses chinoises de Shanghai et de Hong Kong ont ouvert en forte hausse lundi, respectivement de plus de 5% et de plus de 3%, accueillant très favorablement les mesures de relance économique dévoilées vendredi par Pékin.

La Bourse de Shanghai a bondi de 5,54% à 3.258,70 points. A Hong Kong, l’indice Hang Seng a lui démarré en progression de 3,14% à 21.279,98 points. La place de Shenzhen, sur le marché secondaire, a de son côté enregistré une hausse de 5,18% à 1.827,55 points.

Les Bourses saluent les annonces par Pékin de nouvelles mesures de relance économique vendredi, notamment la réduction du taux de réserves obligatoires (RRR) des banques, qui devrait permettre d’injecter quelque 127 milliards d’euros de liquidités sur les marchés financiers.

Les banques devraient ainsi être en mesure de prêter davantage aux entreprises pour soutenir l’économie réelle.

La Chine a également annoncé une baisse de 1,7% à 1,5% du taux de repo inversé à sept jours, un taux d’intérêt à court terme payé par la Banque centrale sur les emprunts auprès de prêteurs commerciaux.

Et lundi, les gigantesques villes de Guangzhou, Shenzhen et Shanghai ont annoncé des assouplissements des restrictions d’achat de logements.

Les titres du promoteur Kaisa ont pris lundi près de 60%, ceux de Fantasia plus 30% et ceux de Sunac plus de 16%.