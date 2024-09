Le programme “Flywheel” d’appui à l’écosystème des Startups, lancé, en mars 2021, par Smart Capital, a jusque-là réussi à mobiliser environ 12,2 MD au profit de startups et de Structures de Soutien de l’écosystème (SSO), a fait savoir la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à l’issue du “Flywheel Synergy Brunch”, rencontre organisée à la fin de la semaine dernière pour faire le point sur le bilan de ce programme.

“Flywheel”, cofinancé par la Banque Mondiale et GIZ Tunisie a également, favorisé la création de 503 emplois, dont plus de 385 directs. Plus de 30% des emplois sont occupés par des femmes. Par ailleurs, 35% des startups soutenues sont dirigées par des femmes fondatrices ou co-fondatrices.

“Flywheel” repose sur 4 mécanismes d’appui aux Startups et aux SSO. Il s’agit de l’instrument “AIR”, destiné à appuyer les startups en phase de démarrage à développer leurs MVP (Produit Minimum Viable). Selon la CDC, le bilan de cet instrument s’élève jusque-là à 124 bénéficiaires et 3,7 MD mobilisés pour accompagner le développement des POCs (proof of concept-preuve de concept).

Le deuxième mécanisme c’est “AIR²” (Instrument relais pour la préparation à l’investissement). Ce mécanisme a bénéficié à 25 startuppeurs, ayant reçu chacun un financement de 200 000 dinars pour se préparer à une levée de fonds. Le troisième mécanisme lancé c’est l’instrument “DEAL” (Don d’encouragement au lancement de nouveaux projets) avec 3,1 MD mobilisés pour soutenir 19 projets portés par 19 SSOs bénéficiaires. Le quatrième mécanisme c’est l’instrument “SAIL” (Subvention aux accélérateurs et incubateurs labellisés) ayant profité à 14 SSOs bénéficiaires moyennant 450 000 D mobilisés.

Les responsables de “Flywheel” ont, à cette occasion, assuré que ce programme continue de se développer pour répondre aux besoins évolutifs des entrepreneurs tunisiens, avec de nouveaux mécanismes en préparation, visant à consolider le rôle de la Tunisie comme leader régional de l’innovation.

Smart Capital est une société agréée par le Conseil du Marché Financier (CMF) et mandatée par l’État Tunisien pour déployer son programme national, “Startup Tunisia”.