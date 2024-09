La sélection tunisienne de kyokushinkai a décroché 8 médailles (6 or, 1 argent et 1 bronze), lors de la deuxième édition des championnats d’Afrique de la discipline organisée les 28 et 29 septembre en Namibie avec la participation de 10 pays.

Les médailles tunisiennes ont été remportées par les athlètes suivants :

Ons Sebai : 1 or au kumité, 1 or en kata

Omar Amri : 1 or kumité, 1 or kata

Ons Asma Ben Hsine : 1 or kumité, 1 argent kata

Youssef Haj Mohamed : 1 or kumité, 1 bronze kata.