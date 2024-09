La Maison des Arts au Belvédère « Dar el Founoun » (Centre national d’art vivant, Cnav) accueille, du 28 septembre au 19 octobre 2024, une rétrospective dédiée à l’artiste peintre Sadok Gmach, décédé le 9 août 2024.

Intitulée “Sadok Gmach: Récit d’un parcours 1940-2024”, cette exposition, organisée en collaboration avec la direction des arts plastiques du ministère des affaires culturelles, rend hommage à la mémoire de ce grand artiste en mettant en lumière un parcours de 60 ans marqué par un héritage artistique exceptionnel.

Le “Récit d’un parcours”, dévoile les multiples facettes d’un artiste considéré comme le précurseur de la peinture contemporaine en Tunisie, incarnant un des moments clés de l’histoire artistique du pays.

Sadok Gmach a débuté sa carrière dans les années soixante, influencé par les peintres français Pierre Boucherle et Amedeo Modigliani, ainsi que par des artistes tunisiens tels que Yahia Turki, Jalel Ben Abdallah, Ammar Farhat et Zoubeir Turki.

Participant à de nombreuses expositions en Tunisie et à l’étranger, il a également contribué à la création du “Groupe des Six” en 1962, aux côtés de Najib Belkhodja, Lotfi Larnaout, Nja Mahdaoui, Fabio Roccheggiani et Carlo Carrachi. Ce groupe a profondément marqué le mouvement artistique tunisien des années soixante en s’opposant aux conventions de la génération précédente et en promouvant l’idée que l’art tunisien pouvait avoir un écho international.

Adepte de la peinture acrylique, Sadok Gmach a développé un univers figuratif, mettant en scène des moments de vie, des traditions, des intérieurs colorés et des thématiques inspirées par ses rencontres, ses émotions, ainsi que le patrimoine culturel et l’histoire de la Tunisie.