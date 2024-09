L’expert financier Bassem Ennaifer a expliqué, dans une déclaration à ExpressFM que la décision de la Banque centrale de maintenir son taux d’intérêt directeur à 8 %, inchangé depuis décembre 2022, n’était pas une surprise. Malgré une baisse du taux d’inflation, une réduction du taux directeur avant fin 2024 semble improbable. Ennaifer a précisé que l’inflation actuelle n’était pas uniquement monétaire, mais aussi liée à la baisse de la production, notamment dans le secteur agricole touché par le manque de précipitations. D’autres secteurs sont également affectés par la pénurie d’importations de matières premières et de produits semi-finis.

Il a ajouté que les entreprises n’investissaient pas suffisamment et que les crédits bancaires à moyen et long terme, destinés à l’investissement, avaient diminué de 164,9 millions de dinars jusqu’en juin 2024. De plus, la demande intérieure et de prêts à la consommation reste faible, notamment en raison de la stagnation des salaires face à l’inflation. Les difficultés économiques en Europe, principal partenaire commercial de la Tunisie, impactent aussi la demande extérieure. En conclusion, Ennaifer a souligné que la production nationale est faible et les coûts élevés, rendant difficile la baisse du taux d’intérêt, et a appelé à des réformes pour renforcer l’économie.