Tunisie-Pologne : Vers le renforcement de la coopération dans le domaine des nouvelles technologies de communication

Dans le domaine des technologies de la communication, la Tunisie dispose des moyens humains qui lui permettent d’être un centre d’intérêt pour plusieurs pays, souligne Karim Ahras, membre du bureau exécutif de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT).

Ahras qui intervenait, lors d’une journée d’information organisée à Tunis par CONECT international, entre la Tunisie et la Pologne dans le domaine des technologies de la communication, a relevé que la partie polonaise est déterminée à développer le partenariat avec plusieurs pays, dont la Tunisie notamment en matière de technologies de la communication.

Il a mis l’accent sur l’importance de bénéficier de l’expérience de la Pologne dans ce domaine stratégique et vital dans lequel elle a réalisé un progrès remarquable, au cours des dernières décennies.

Et de poursuivre que la Tunisie a la volonté de tisser des relations de partenariats fructueux dans ce domaine, ce qui en fait une plateforme centrale pour conquérir les marchés africains.

Ahras a souligné que le partenariat entre la Tunisie et la Pologne pourrait inclure les domaines de la numérisation de la santé, des villes intelligentes et de l’industrie 4.0, dans lesquels la Pologne enregistre un véritable progrès.

Le membre du bureau exécutif de la CONECT a souligné, dans ce contexte, l’absence du traitement numérique des dossiers médicaux en Tunisie, faisant remarquer que la Pologne pourrait contribuer à les développer.

Il a, également, réitéré la volonté de la partie polonaise de coopérer avec la Tunisie dans le secteur des technologies modernes et d’entreprendre ensemble une action commune, étant donné que la Tunisie est une plateforme d’entrée aux marchés de l’Afrique subsaharienne, grâce à un partenariat gagnant entre les deux parties.

D’autre part, Ahras a fait savoir que la CONECT fixe, parmi ses priorités, le développement de l’industrie 4.0, à travers la mise à niveau des entreprises industrielles et en les préparant à s’adapter aux diverses évolutions, dont la taxe carbone et la numérisation, et ce par le biais de la mise en place des plateformes et le réseautage des entreprises, notamment les startups pour leur fournir un cadre de travail harmonieux.

De son côté, l’ambassadrice de Pologne à Tunis, Justina Porazińska, a souligné l’importance de booster le partenariat et la coopération économiques entre la Tunisie et la Pologne dans de nombreux domaines, notamment les TIC.

Elle a, dans le même cadre, annoncé qu’une délégation polonaise se rendra à Tunis au cours du mois de décembre 2024, dans le cadre d’une journée de partenariat qui sera organisée par CONECT International.

Cette journée vise à renforcer le partenariat entre les deux pays et à identifier des opportunités de coopération fructueuse pour les deux parties.

Selon l’ambassadrice de Pologne à Tunis, le Produit intérieur brut (PIB) de la Pologne a atteint 800 milliards de dollars, et le taux de chômage est à alentour de 3,2%,