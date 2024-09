Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchène, a souligné “l’urgence”, d’accélérer les programmes nationaux de déploiement des énergies renouvelables et d’avancer dans la course mondiale à la réduction des émissions polluantes de carboneة dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale énergétique, qui est « bien adaptée au contexte régional, méditerranéen et maghrébin”.

“La région méditerranéenne est une zone d’échange et de partenariat Sud-Sud et Nord-Sud qui a permis la conclusion de plusieurs accords et le lancement et le financement de plusieurs programmes. C’est une zone prometteuse pour l’implantation des énergies renouvelables. La Tunisie est en mesure de développer des programmes en coopération avec les pays voisins, notamment l’Algérie et la Libye, deux pays riches en énergie”, a déclaré Wael Chouchène dans un discours de clôture du premier “Forum méditerranéen de la décarbonation” (DecarboMed), tenu à Tunis, les 24 et 25 septembre 2024.

Le « Forum méditerranéen de la décarbonation » a recommandé la convergence des politiques régionales pour promouvoir les énergies renouvelables et réduire les émissions de carbone polluant, ainsi que l’harmonisation des politiques climatiques régionales des pays méditerranéens avec les engagements internationaux dans ce domaine, notamment ceux pris au niveau de l’Union européenne (UE).

Le forum a mis l’accent sur la promotion des meilleures pratiques dans le cadre de la coopération régionale à travers l’appui à l’économie circulaire respectueuse de l’environnement, la réduction de la production des déchets, le développement des moyens de compostage et de réutilisation et le soutien des projets pilotes ayant les meilleures chances de réussite.

Il a également appelé à renforcer les opportunités de financement des projets de réduction des émissions de carbone, à soutenir les investissements verts dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert et aussi les technologies de protection du climat, à renforcer le rôle du secteur privé et à identifier de nouvelles méthodes de financement dans le cadre de la coopération internationale et régionale.

Le Forum “DécarboMed” est co-organisé par l’Agence nationale de maitrise de l’énergie (ANME) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en partenariat avec le PNUD, l’UE et la GIZ.