La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, a gagné une place au classement WTA publié ce lundi, en accédant au 21e rang mondial.

Jabeur, qui est absente des courts de Tennis depuis mi-août dernier, pour blessure, avait annoncé la semaine dernière, dans un post publié via les réseaux sociaux, qu’elle ne prendrait part à aucun des tournois restant au titre de l’année 2024.

Cette décision, avait-elle expliqué, a été prise en concertation avec son staff médical.

Dans le top 10, la Polonaise Iga Swiatek, la Bélarusse Aryna Sabalenka et l’Américaine Jessica Pegula restent sur le podium avec un nombre de points inchangé. Le seul changement dans le Top 10 intervient aux neuvième et dixième places, occupées désormais par Danielle Collins et Barbora Krejcikova.

. Classement WTA publié lundi:

1. Iga Swiatek (POL) 10885 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8716

3. Jessica Pegula (USA) 6220

4. Elena Rybakina (KAZ) 5871

5. Jasmine Paolini (ITA) 5348

6. Coco Gauff (USA) 4983

7. Zheng Qinwen (CHN) 3920

8. Emma Navarro (USA) 3698

9. Danielle Collins (USA) 3178 (+1)

10. Barbora Krejcikova (CZE) 3161 (+1)

11. Daria Kasatkina (RUS) 3020 (+2)

12. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2981 (+5)

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2963 (-1)

14. Anna Kalinskaya (RUS) 2725