Un mémorandum d’entente dans le domaine social a été signé dimanche, à Tripoli, entre la Tunisie et la Libye en marge de la tenue de la rencontre extraordinaire sur la mise en œuvre de la stratégie arabe du volontariat et du plan de consolidation des droits des personnes à besoin spécifiques en temps de crise, laquelle est organisée dans le cadre des travaux du conseil des ministres des affaires sociales arabes .

Ont procédé à la signature de ce document le ministre tunisien des affaires sociales Issam Lahmer et son homologue libyenne Wafa Abou Bakr Kilani. Le mémorandum a pour objectif de mettre en place un cadre juridique pour la coopération entre les deux pays dans les domaines des services sociaux notamment en ce qui concerne la formation des assistants sociaux et la prise en charge des personnes à besoins spécifiques pendant les crises .

Il a également, pour objectif d’aider à élaborer des programmes communs pour garantir une vie digne aux communautés libyenne en Tunisie et tunisienne en Libye, à tirer profit des expériences réussies en matière de programme de protection sociale des catégories vulnérables et à renforcer la coopération dans le domaine des études et recherches relatives aux handicapes dans les centres spécialisés dans les deux pays.

Le conseil des ministres des affaires sociales arabes se tient les 22 et 23 septembre dans la capitale libyenne Tripoli.