Chokri Ben Nessir, un expert des médias, prend les rênes de la Télévision Tunisienne

Chokri Ben Nessir, a été nommé, jeudi, Président-directeur général de l’Établissement de la télévision, en vertu d’un décret émis par le président de la République, Kaïs Saïed.

Né en 1963, Chokri Ben Nessir est titulaire d’une maitrise en journalisme et sciences de l’information et d’un Master supérieur spécialisé en nouvelles technologies de communication et de l’information.

Il occupait, depuis le 15 mai 2023 jusqu’à sa nomination à la tête de la télévision nationale, le poste de Président-directeur général de la Société nationale de société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (SNIPE-La Presse).

Il a assuré les fonctions de directeur de la rédaction à “Dar Assabah” (2018-2019) et celles de directeur de rédaction à “La Presse” de Tunisie depuis 2020.

Journaliste professionnel, Ben Nessir a débuté sa carrière au journal “Le Monde Diplomatique” (mensuel en arabe publié à Tunis), avant de devenir premier rédacteur en chef du journal tunisien en anglais, “Tunisia News”.

Il a été fondateur-rédacteur en chef du magazine spécialisé en économie “La Presse Business” et a été rédacteur en chef de la revue hebdomadaire d’expression francophone “L’Expression”.

Il est titulaire de l’Ordre du Mérite Culturel et a reçu plusieurs prix et distinctions internationales, dont le Mare Nostrum Award (2016) et le premier prix du concours sur l’amitié sino-arabe (2023).

Le nouveau PDG de la télévision a contribué à l’élaboration de la stratégie de transition digitale de La Presse de Tunisie, financée par l’Union Européenne via le projet Media UP.