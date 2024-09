Tunisie : Les barrages à seulement 22,7% de leur capacité en septembre 2024

Le taux de remplissage des barrages a atteint 22,7% jusqu’au 16 septembre 2024, pour la campagne agricole 2024/2025, c’est ce qui ressort de la note “Onagri Vigilance”, publiée, jeudi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), en ce qui concerne la ” Situation des barrages”.

A la date du 31 Août 2024, les apports cumulés aux barrages ont atteint 668,1 millions de m3 (Mm3). Ils ont été nettement inférieurs à la moyenne de la période du 1e septembre 2023 au 31 août 2024 (1813,4 Mm3) et aux apports enregistrés à la même période de l’année précédente (693,5 Mm3). Par conséquent les réserves en eau dans tous les barrages ont atteint 542,1 Mm3 contre 767,2 Mm3 enregistrés à la même date de 2023 et une moyenne enregistrée au cours des trois dernières années de 721,2 Mm3, soit un déficit de 179,1 Mm3. Pour l’ensemble, des barrages le taux de remplissage a atteint 23,1%.

Pour la campagne agricole 2024/2025, la pluviométrie a atteint 14,7 mm durant la période du 01/09/24 au 16/09/24 à l’échelle du pays.

Durant la période de janvier à septembre 2023, la pluviométrie enregistrée a été plus élevée dans la région du nord (369,6 mm dans la région du nord -ouest et 332,5 mm dans la région du nord-est) et n’a pas dépassé 149,5 mm à l’échelle du pays. La situation pluviométrique a été caractérisée par un niveau déficitaire dans toutes les régions.

Le 27 août 2024, l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE) avait appelé à décréter l’état d’urgence hydrique, indiquant que le taux de remplissage des barrages a régressé à 23,2%.