Alimentation infantile : Fromages et yaourts recommandés, aliments industriels à éviter

La spécialiste en qualité et sécurité alimentaire, Rana Ghiloufi, cheffe de service à l’Institut National de Nutrition, a mis en garde les parents contre les effets néfastes des aliments industriels sur la santé de leurs enfants à l’exception des fromages et des yaourts.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ghiloufi a expliqué que plusieurs fromages industriels sont autorisés pour les enfants, à condition qu’ils soient sains, comme la ricotta et les fromages gras, fabriqués à partir de lait et d’émulsifiants contenant des bactéries bénéfiques. À l’inverse, d’autres fromages transformés comme les pâtes à tartiner contiennent des additifs alimentaires et des épaississants.

Quant aux yaourts, la spécialiste recommande d’éviter les variétés “mamzouj ou à boire”, car ils contiennent des produits laitiers préparés. Il est préférable de choisir des yaourts portant la mention “yaourt” sur l’emballage.

Elle a également indiqué que les fromages et les yaourts industriels sains sont bénéfiques pour la santé du consommateur, car ils sont exempts de maladies zoonotiques telles que la tuberculose et la fièvre aphteuse, contrairement aux produits traditionnels vendus dans les magasins.

Ghiloufi a fait savoir que d’autres produits industriels, comme les jus et les gâteaux, sont déconseillés aux enfants en raison de leur faible valeur nutritive, de l’absence de fibres, et de leur teneur en sucre et en additifs alimentaires, un phénomène scientifiquement connu sous le terme d'”ultra-transformé”, qui peut provoquer des problèmes de santé tels que l’hyperactivité chez l’enfant.

“De plus, les colorants et additifs présents dans les frites, les pâtes instantanées et les cacahuètes enrobées peuvent entraîner des maladies cancéreuses à cause de l’ajout de sel E621 (glutamate), qui affecte le cerveau et la capacité de concentration”, ajoute la spécialiste indiquant que ces risques s’étendent également aux viandes transformées, telles que le jambon et le salami.

Rana Ghiloufi recommande de ne pas conserver les aliments chauds dans des boites en plastique pour éviter les émissions chimiques, de ne pas boire de l’eau provenant de bouteilles en plastique d’origine inconnue, et d’utiliser des bouteilles à usage unique, à jeter immédiatement après utilisation.