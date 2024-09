Festival de Théâtre d’Alexandrie 2024 : La Tunisie en compétition avec “Pellicule” et “Makataa”

Deux pièces théâtrales de la Tunisie «Pellicule» (Chkoun) de Nedra Toumi et Mohamed Chaouki Belkhodja, et “Makataa” de Fethi Akkari sont en lice dans la compétition officielle de la 14ème édition du Festival international de Théâtre d’Alexandrie qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2024 en Egypte.

15 représentations ont été sélectionnées pour être en course en provenance de 15 pays : Egypte, Tunisie, Algérie, Soudan, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Liban, Syrie, Egypte, Pologne, Italie, France, Brésil et l’Espagne.

Les pièces retenues seront en compétition devant un jury composé de nombreuses figures arabes et internationales. Présidé par le réalisateur australien Philip Mackenzie, le jury réunit du côté égyptien l’écrivain Mahmoud Gamal El-Hedeny, la critique Manar Khaled et l’artiste Nadet Adel, aux côtés de l’écrivaine et réalisatrice française d’origine libanaise, Sirine Achkar et du scénographe américain Rob Eastman Mullins.

L’édition 2024 du festival rend hommage à l’artiste et acteur égyptien Ahmed El-Sakka à travers une session qui porte son nom et qui comporte au programme plusieurs ateliers sur les techniques du théâtre, notamment le jeu d’acteur, la scénographie, la diction et l’expression vocale.