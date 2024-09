Mare Nostrum Voice Festival : 25 artistes sur scène et un hommage à la mémoire de Yasser Jradi autour de “la Méditerranée qui chante”

Après le premier spectacle en 2021 à Paris autour de Mare Nostrum, intitulé “Pérégrinations poétiques et musicales autour de la Méditerranée”, porté par le musicien tunisien installé en France Skander Guetari, se tient la première édition de Mare Nostrum Voice Festival.

Ce festival autour de “La Méditerranée qui chante” propose une croisière musicale axée sur les voix méditerranéennes avec 25 artistes sur scène et un tremplin vocal mettant sur scène les trois finalistes en première partie de soirée, lit-on dans la note de présentation.

Avec en tête d’affiche le chanteur tunisien Mohamed Jebali, parrain du festival, l’événement organisé par l’association Tunisie sur Seine le 22 septembre 2024 au 13ème Art à Paris rendra hommage à la mémoire de l’artiste, musicien et calligraphe feu Yasser Jeradi, décédé le 12 août dernier.

Mettant en avant la richesse et la diversité des talents vocaux du bassin méditerranéen à travers la prestation des trois talents retenus dans le tremplin musical, la soirée sera l’occasion de mettre en lumière des artistes émergents chantant dans les langues et dialectes méditerranéens de différents pays (Tunisie, Maroc, Espagne, Italie, Turquie…) dans des styles musicaux variés oscillant entre tarab, chansons tunisiennes, flamenco etc.

S’associe à ce voyage musical métissé organisé sous la direction artistique de Skander Guetari, une pléiade d’artistes en l’occurrence Mohamed Jebali dans un hommage aux grandes voix arabes telles que Wadi Safi, Abdelhalim Hafedh et Mohamed Jammoussi, la chanteuse italienne Cristina Marocco, Cécile Evrot avec la musique flamenca, la marocaine Ghizlane Melih dans un hommage aux grandes divas orientales (Ismahan, Warda, Fairouz…). La soirée sera également ponctuée de la participation du groupe franco-tunisien SamSa fusionnant sonorités contemporaines et influences traditionnelles méditerranéennes, de l’artiste franco-marocaine Sultana, dans une prestation alliant rythmes latins et mélodies en espagnol ou en français, et de l’artiste turque Emrah Kaptan pour une virée dans l’univers des rythmes et mélodies d’Anatolie.