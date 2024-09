Des rencontres d’affaires B2B entre des acheteurs et des importateurs tunisiens et des producteurs siciliens seront organisées par l’APII, membre du réseau Entreprise Europe Network (EEN Tunisie), en marge de l’événement dédié aux industries de l’alimentation et des boissons “Food&Drinks Mission2Sicily 2024” qui aura lieu à Palerme (Italie) du 1 au 2 octobre 2024.

Ces rencontres permettront aux entreprises tunisiennes d’établir des relations de coopération avec des sociétés italiennes actives dans le secteur agroalimentaire. Peuvent participer à ces rencontres, les importateurs, distributeurs et grossistes de produits alimentaires et de boissons, les représentants de chaînes alimentaires, hypermarchés et supermarchés, ainsi que les agents d’achat pour hôtels et restaurants, les magasins spécialisés dans l’alimentation et le vin et le marché du commerce électronique, etc.

Les importateurs et les acheteurs tunisiens intéressés à prendre part à cet événement doivent s’inscrire sur la plateforme: httpss://fooddrinks-sicily-2024.b2match.io/

L’Association industrielle italienne “Sicindustria” et l’Union régionale des chambres de commerce et d’industrie de Sicile couvriront les frais de la mission pour 14 acheteurs (importateurs) dont les candidatures seront approuvées.

Pour plus informations sur cet événement, les opérateurs intéressés peuvent contacter le Centre d’Innovation et de Développement Technologique de l’APII au 70 162 901 ou par mails : neila.chtourou@apii.tn ; akila.tounsi@apii.tn ; sonia.benyahia@apii.tn