Depuis le 26 septembre 2001, à l’initiative du Conseil de l’Europe, les Journées Européennes des Langues (JEL) sont célébrées chaque année à travers le monde. De retour en Tunisie, les JEL, qui se tiendront du 26 au 28 septembre 2024, sont organisées par EUNIC Tunisie (réseau d’instituts culturels nationaux européens), le Conseil de l’Europe et la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie.

Placées sous le thème « Les langues pour la paix », ces journées visent à promouvoir la diversité linguistique et à sensibiliser le public à l’importance de l’apprentissage des langues étrangères et de la compréhension interculturelle. Elles mettent l’accent sur le rôle crucial de la diversité linguistique et de l’éducation aux langues dans la promotion de la culture de la paix, du vivre-ensemble et de la coexistence pacifique.

Mis en ligne, le programme complet a été présenté par la Déléguée générale Wallonie-Bruxelles et présidente du réseau Eunic Tunisie Rajae Essefiani lors d’une rencontre presse organisée en début de semaine à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Tunis.

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 26 septembre à la Cité des Sciences, en présence notamment de Gianfranco Bochicchio, chef de la section politique de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, de Pilar Morales Fernández-Shaw, cheffe du Bureau du Conseil de l’Europe à Tunis, et de Rajae Essefiani, déléguée générale Wallonie-Bruxelles et présidente du réseau EUNIC.

Au programme de cet événement dédié notamment aux élèves, étudiants, enseignants et à toute personne curieuse d’en apprendre davantage sur ce que proposent les différents instituts culturels présents en Tunisie, figurent un séminaire sur « L’impact de l’intelligence artificielle sur l’enseignement des langues » et deux tables rondes « Enseignement et apprentissage des langues étrangères à l’ère de l’IA : enjeux, perspectives et bonnes pratiques », et « Start-up en éducation : exemples de solutions IA développées dans l’enseignement des langues étrangères ». Ces rencontres réuniront diverses ambassades européennes et centres culturels présents en Tunisie avec la participation d’intervenants et spécialistes de Tunisie et des différents pays participants.

Parmi les moments forts, un « speak-dating » est prévu le vendredi 27 septembre à l’IFT, où les visiteurs pourront découvrir et pratiquer plusieurs langues à travers des tables de conversation. Cet échange permettra aux participants de discuter sur des sujets variés avec des représentants d’ambassades et de centres culturels.

Pour la journée du samedi 28 septembre, l’IFT, le centre culturel italien, le Goethe-Institut et l’Institut Cervantes, ainsi que les ambassades de Suisse et de la République tchèque, ouvriront leurs portes aux étudiants, enseignants et au grand public pour une après-midi de découvertes en proposant des animations diverses et des informations sur leurs activités culturelles et linguistiques. Le public sera muni d’un « passeport » sur lequel un cachet sera apposé à l’entrée de chaque Institut. Des prix seront attribués aux participants après tirage au sort. Pour faciliter le transport entre tous ces centres, un bus avec un guide sera mis à la disposition des visiteurs.