Les entreprises du secteur du textile en Tunisie, sont appelées à participer à deux ateliers de formation sur l’éco-innovation et l’empreinte environnementale des produits dans le secteur textile, dont le premier est prévu du 24 au 25 septembre 2024, au Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) et le deuxième sera organisé du 1er au 2 Octobre 2024 au siège de MFC pole à Monastir.

Il s’agit d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par le CITET dans le cadre du Projet « InTex » (Pratiques commerciales et modèles économiques innovants dans la chaine de valeur du textile), un projet du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le CITET en partenariat avec le Centre Technique du Textile (CETTEX), le Pôle de Compétitivité de Monastir-El Fejja (MFC pole) et la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

Destinées aux entreprises textiles, ces formations ont pour objectif, d’après le CITET, de les aider à adopter des politiques d’éco-innovation et de circularité afin de s’adapter aux orientations futures et faciliter l’intégration des assises du textile circulaire face aux enjeux nationaux et défis internationaux.

Le CITET avait mené dans le cadre du projet « InTex », une étude « Analyse initiale des politiques d’éco-innovation et de circularité dans le secteur du textile (quick scan Policy) », laquelle a exposé les faits saillants des politiques en matière d’éco-innovation et de circularité dans les domaines touchant la chaîne de valeur de l’industrie du textile en Tunisie

Les entreprises du secteur du textile en Tunisie, qui ont fait preuve de résilience face à une conjoncture internationale difficile, font face aujourd’hui à des enjeux de durabilité et d’autres enjeux sociaux et environnementaux.

Une feuille de route a été mise en œuvre par les structures chargées du secteur en partenariat avec le secteur privé pour assurer le recyclage de 90% des eaux usées utilisées et réduire de 30% l’empreinte carbone d’ici 2030.

Le projet « InTex », qui est un projet triennal, mis en œuvre dans trois pays d’Afrique ; le Kenya, la Tunisie et l’Afrique du Sud, encourage cette ambition. Il est essentiellement destiné aux pays, où le textile est un secteur économique clé et où les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), font partie de chaînes de valeur multinationales, dont celles qui exportent vers le marché européen.