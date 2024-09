L’appréciation des chefs d’entreprises de la situation générale du secteur industriel au cours du 2ème trimestre de 2024, s’est dégradée par rapport au 1er trimestre de la même année, selon “l’Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises industrielles pour le 2ème trimestre 2024”, publiée, samedi, par l’INS.

L’enquête réalisée du 15 mai au 20 juillet 2024, auprès d’un échantillon composé de 1148 chefs d’entreprises, révèle, aussi, une stabilité du solde des anticipations sur cette situation pour le troisième trimestre de la même année.

Le solde d’opinion est défini comme étant “la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative”.

L’INS a également, rapporté une diminution du solde d’opinion sur le niveau de la production industrielle au cours du deuxième trimestre 2024, avec une stabilité de la production prévue au cours du troisième trimestre de la même année. Cet indicateur s’est amélioré dans les secteurs des industries agroalimentaires, manufacturières et des matériaux de construction, de la céramique et du verre. Il s’est, en revanche, replié pour les secteurs des industries chimiques et du textile-habillement et est resté stable pour les industries mécaniques et électriques.

S’agissant du 3ème trimestre de l’année en cours, le solde d’opinion des chefs d’entreprises concernant la production industrielle, fait ressortir une amélioration attendue dans les secteurs des industries mécaniques et électriques, chimiques, des matériaux de construction, de la céramique et du verre et des industries manufacturières diverses. Le solde d’opinion relatif aux industries agroalimentaires a connu une stabilité contre une baisse attendue dans les industries du textile, habillement et cuir.

Le pourcentage d’entreprises ayant déclaré avoir rencontré des difficultés a aussi baissé durant le 2ème trimestre de 2024. A ce propos les principaux obstacles rencontrés restent l’approvisionnement en matières premières, le financement, les difficultés de commercialisation et la baisse de la demande.

L’enquête fait, par ailleurs, état d’une stabilité du solde d’opinion sur la demande de produits industriels manufacturés au cours du deuxième trimestre de 2024, avec une stabilité de la demande prévue au cours du troisième trimestre. S’agissant de la demande extérieure, ce solde a été marqué par une stabilité aussi bien pour le deuxième que pour le troisième trimestre de l’année en cours.

L’INS a, en outre, rapporté une augmentation du solde d’opinion sur l’évolution des prix des matières premières au cours du deuxième trimestre de cette année, contre une stabilité prévue durant le 3ème trimestre.

Les chefs d’entreprises ont été peu optimistes sur l’évolution du nombre d’employés dans leurs entreprises avec une stabilité du solde d’opinion sur ce volet durant le 2ème trimestre et un léger repli de cet indicateur au cours du 3ème trimestre.