La situation environnementale a été au centre d’une réunion tenue, jeudi, entre le Président de la République Kaïs Saïed et le ministre de l’Environnement Habib Abid.

Le Chef de l’Etat a passé en revue les causes de la dégradation de la situation environnementale dans tous le pays, dont notamment la corruption qui a touché, depuis des années, ce secteur, a indiqué un communiqué de la présidence.

Saïed a, dans ce cadre, rappelé que ceux censés protéger l’environnement ont prélevé des commissions sur les dons destinés à soutenir des projets écologiques accordés à la Tunisie par les partenaires étrangers.

Les établissements créer afin de favoriser l’assainissement et la protection de l’environnement n’ont réalisé, dans les meilleurs des cas, que très peu de résultats, indique le chef de l’Etat.

Plus encore, l’argent public a été gaspillé dans des projets qui n’ont jamais vu le jour ou qui ont été réalisés sans respecter les conditions requises, d’autant plus la question de l’environnement a été délaissée dans plusieurs villes à l’instar de Gabes, Sfax, Gafsa et d’autres régions, a-t-il dit.

Le Chef de l’Etat a rappelé, également, les crimes commis par certaines parties qui ont voulu transformer la Tunisie en décharge à ciel ouvert.

Saïed a souligné la nécessité de résoudre les questions qui nécessitent une intervention urgente, tout en mettant en place une nouvelle stratégie nationale intégrée avec la participation de toutes les parties intervenantes dans les secteurs de l’urbanisme et de l’énergie.

Des expériences ont démontré la possibilité de produire de l’énergie à partir des déchets et du phosphogypse pour son utilisation dans certaines industries.