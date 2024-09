Les conditions météorologiques en Tunisie seront marquées par une grande instabilité ce jeudi. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des averses orageuses localisées sur l’ensemble du territoire, avec des intensités variables et des risques de grêle.

Les régions du Nord et du Centre seront particulièrement touchées l’après-midi, avec des précipitations parfois abondantes. Ces orages s’étendront progressivement vers le Sud-Est, atteignant même le gouvernorat de Tataouine.

Parallèlement, un vent de secteur Nord à Nord-Est soufflera sur le Nord et de secteur Est sur le Centre et le Sud. Les rafales pourront dépasser les 90 km/h, notamment près des côtes Est et sur les hauteurs. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes Est et agitée à houleuse sur les côtes Nord.

Les températures connaîtront une légère baisse par rapport aux jours précédents, avec des maximales oscillant entre 29°C et 35°C sur la moitié nord du pays et entre 37°C et 42°C sur le reste du territoire.