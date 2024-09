Le gouvernement de transition du Burkina Faso a adopté mercredi un décret “portant institution de quotas d’enlèvement à l’importation des produits similaires fabriqués ou produits au niveau national”, selon un communiqué de la présidence.

Le ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem Poda, a expliqué que l’adoption de ce décret vise à faire de la production nationale et la transformation industrielle des matières premières nationales des priorités.

Ce décret, a-t-il indiqué, vient renforcer la souveraineté nationale en matière de production, de transformation et de disponibilité des produits, et constitue un soutien manifeste à l’industrie au plan national.

“A travers l’adoption de ce décret qui instaure des quotas pour les produits à l’importation, qui sont aussi fabriqués au plan national, il s’agit de la mise en place d’un cadre de soutien important à la production nationale à travers l’instauration de débouchés pour les produits fabriqués au plan national”, a soutenu M. Poda.