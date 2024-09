Météo Tunisie a émis une alerte orange pour ce soir, prévenant de l’arrivée de violents orages sur plusieurs régions du pays. Le Grand Tunis sera particulièrement touché, ainsi que certaines zones du centre et de l’ouest.

Les précipitations seront abondantes et pourront s’accompagner de chutes de grêle, rendant les conditions de circulation difficiles. De plus, de fortes rafales de vent, pouvant atteindre 90 km/h sous les orages, sont attendues, notamment sur les côtes. La mer sera agitée à très agitée, surtout sur les côtes Est.

Les températures resteront élevées, avec des minimales comprises entre 23 et 28°C dans les régions ouest et entre 29 et 33°C ailleurs.

Conseils de sécurité: