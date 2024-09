Plus de 360 cas de Mpox dont trois décès ont été confirmés à ce jour dans cinq pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, alors que l’on craint que le nombre de cas n’augmente encore, a indiqué mardi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

En date de lundi, le Burundi a enregistré 328 cas, l’Afrique du Sud 24 et l’Ouganda sept, tandis que le Rwanda et le Kenya en comptaient quatre chacun, a précisé l’OCHA.

“Certains pays de la région, dont le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, ont lancé leurs plans d’intervention pour lutter contre la maladie. Cependant, le financement et les ressources limités entravent les efforts visant à freiner la propagation”, a écrit le service régional de l’OCHA pour l’Afrique australe et orientale dans sa dernière mise à jour sur la maladie.

Selon l’OCHA, plus de 3.800 cas confirmés ont été enregistrés en Afrique depuis janvier, le Burundi étant le deuxième pays le plus touché du continent après la République démocratique du Congo (RDC).