Le Centre technique de création, d’innovation et d’encadrement du Tapis et du Tissage relevant du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a annoncé, vendredi, qu’il entreprend d’organiser et d’encadrer un programme de production et d’exportation de 4000 m2 de tapis traditionnel de texture 30×30.

Les artisans et les entreprises artisanales opérant dans ce secteur et souhaitant participer à ce programme sont ainsi appelés à contacter le Centre technique de création, d’innovation et d’encadrement du Tapis et de Tissage au plus tard le 11 septembre 2024 sur les numéros : 71791819/ 98453395/ /97862005.