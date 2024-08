Soutenir le développement de l’Afrique constitue une responsabilité commune de la communauté internationale, et la Chine est prête à œuvrer avec la communauté internationale pour promouvoir la prospérité de l’Afrique et apporter des bénéfices au peuple africain, a déclaré mercredi Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Il a fait ces remarques lors d’un point de presse en réponse aux propos d’un économiste kenyan sur la coopération entre l’Afrique et la Chine. Il a indiqué que les pays africains n’étaient pas contraints de modifier leurs propres politiques, et que la coopération Afrique-Chine était guidée par les besoins de l’Afrique. Cette approche a également incité les pays occidentaux et d’autres partenaires non régionaux à prendre en compte les besoins de l’Afrique, et à établir des partenariats égaux avec les pays africains.

Selon le porte-parole, la coopération de la Chine avec l’Afrique, enracinée dans les intérêts fondamentaux des peuples chinois et africain, a toujours été orientée par les principes de sincérité, de résultats réels, d’amitié et de bonne foi, ainsi que par le principe de la poursuite du bien commun et des intérêts partagés.

La modernisation de la Chine a toujours promu le développement de l’Afrique, a indiqué M. Lin, ajoutant que la Chine s’était toujours engagée en faveur du bien-être et des besoins du peuple africain, respectait l’Afrique et traitait les pays africains de manière égale, et n’imposait jamais sa propre volonté ou ne poursuivait pas d’intérêts égoïstes.

Invité à commenter un article publié par une revue américaine affirmant que la Chine gagne le Sud global en fournissant des biens publics aux pays en développement, M. Lin a indiqué que la Chine, en tant que membre naturel du Sud global, s’engageait à soutenir l’Afrique et les autres partenaires du Sud global pour qu’ils réalisent réellement le développement et la revitalisation.

La Chine invite les autres pays à agir comme elle, à accorder plus d’attention à l’Afrique et à y investir, et à considérer la coopération Chine-Afrique avec un esprit ouvert, a poursuivi M. Lin.

La Chine est disposée à mener une coopération trilatérale et multipartite avec la communauté internationale sur la base du respect de la volonté des pays africains afin de promouvoir le développement et la prospérité de l’Afrique au bénéfice du peuple africain, a conclu le porte-parole.