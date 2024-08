L’incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental, Lab’ess (Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire) vient d’annoncer le lancement d’un guide de bonnes pratiques de l’entrepreneuriat féminin, baptisé « L’entrepreneuriat inclusif, c’est notre genre ».

Ce guide vise à fournir des conseils pratiques et des exemples inspirants pour encourager et soutenir les femmes dans leur parcours entrepreneurial.

Lab’ess a élaboré ce guide, en s’inspirant de son programme d’incubation 100% féminin « Essentielles », qui est soutenu par le projet Femmes et Accélération pour les Startups et TPE (FAST) et financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Il est mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), avec l’appui technique d’Expertise France.

Les femmes sont deux à quatre fois moins susceptibles que les hommes de démarrer une entreprise, selon le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire.

Elles sont confrontées à de nombreux défis auxquels font face les porteurs de projet en général et à d’autres plus spécifiques relatifs au genre, tels que le manque de réseau, les difficultés d’accès au financement, les obstacles administratifs et juridiques, la mobilité dans les régions, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, indique la même source.

Fondé en 2012, Lab’ess est une organisation qui œuvre à soutenir le mouvement associatif et d’appuyer l’entrepreneuriat social comme levier d’un développement solidaire, inclusif et durable .