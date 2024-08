La Tunisie connaîtra un mélange de soleil et d’averses. Alors que le matin s’annonce ensoleillé sur la majeure partie du pays, l’après-midi apportera quelques changements, notamment sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), des nuages plus denses se formeront dans ces régions, donnant lieu à des cellules orageuses et à des pluies éparses. Il est donc conseillé d’avoir un parapluie à portée de main si vous prévoyez de vous aventurer dans ces zones.

Le vent, quant à lui, soufflera principalement du sud sur le Nord et le Centre, et de l’est sur le Sud. Les côtes nord seront particulièrement ventées, tandis que le reste du pays connaîtra un vent faible à modéré. En fin d’après-midi, le vent se renforcera sur les côtes est et les hauteurs.

Côté mer, la journée sera marquée par une mer agitée au nord, et peu agitée à agitée sur le reste des côtes.

Les températures resteront élevées, avec des maximales comprises entre 34 et 38 degrés sur les côtes ouest et entre 38 et 43 degrés dans le reste des régions. Il faudra donc se protéger du soleil et s’hydrater régulièrement.

Note: L’effet de sirocco, un vent chaud et sec, est également prévu dans certaines régions, ce qui accentuera la sensation de chaleur.