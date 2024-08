Le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi, médaillé du bronze des -58 kg du tournoi olympique de taekwondo, s’est déclaré satisfait de son exploit, même s’il visait la médaille d’or.

Vainqueur de l’Espagnol Vicente Yunta (2-0), mercredi au Grand Palais de Paris, Jendoubi s’est dit convaincu de sa performance qui intervient au bout d’un parcours difficile, reconnaissant que sa tache aux JO de Paris-2024 n’était pas facile.

“Je suis heureux d’avoir honoré la Tunisie et ramené la joie à ma famille, à tous les Tunisiens et tous ceux qui m’ont soutenu au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique”. Il s’est déclaré fier de sa deuxième médaille olympique qui est de nature à l’inciter à travailler encore plus dur pour réaliser de nouvelles consécrations.

“J’ai travaillé dur ces derniers temps et je vais maintenant penser à me préparer pour les Jeux olympiques de 2028. Je n’ai pas encore dit mon dernier mot”, a-t-il déclaré.

A noter que la médaille de Khalil Jendoubi est la deuxième aux JO de Paris après celle d’argent remportée par sabreur Farès Ferjani. Elle est également la 17e médaille olympique dans l’histoire de la Tunisie (5 or, 4 argent, 8 bronze).