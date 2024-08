Maroc : Participation tunisienne au SIB 2024

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) organise, du 20 au 24 novembre 2024, la participation des entreprises tunisiennes, au Salon international du bâtiment (SIB) qui se tiendra au Maroc, au Parc d’Exposition MOHAMMED VI à El Jadida ADIDA.

Il s’agit de la 19ème édition, depuis 38 ans d’existence, du salon biennal de dimension internationale. Il regroupe les opérateurs du secteur du bâtiment, de la construction, de l’urbanisme et de la décoration, a indiqué le CEPEX dans un communiqué.

Organisé sur le thème “Mise en œuvre maîtrisée, matériaux et bâtiments valorisés”, cette édition mettra en lumière les meilleures pratiques de construction et les innovations en matière de matériaux et de valorisation des bâtiments.

Ce salon constitue une plateforme incontournable pour les professionnels désireux de découvrir les dernières innovations et tendances du marché, d’établir des partenariats stratégiques et de partager leurs expériences.

Les entreprises tunisiennes résidentes intéressées par l’exposition de leurs produits et services au sein du pavillon national tunisien peuvent réserver leurs stands sur le site de paiement en ligne (E-CEPEX) via le lien suivant : httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/261, au plus tard le 15 août 2024.

La participation de la Tunisie s’inscrit dans le cadre de la réalisation du Programme National de la participation nationale aux manifestations commerciales à l’étranger pour l’année 2024