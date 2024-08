Investissez en Tunisie : Semaine portes ouvertes pour la diaspora au secteur agricole

Une semaine portes ouvertes destinée aux Tunisiens résidant à l’étranger sera organisée, du 5 au 9 août 2024, aux fins d’informer et d’encourager davantage la diaspora tunisienne à investir dans le secteur agricole, a annoncé l’APIA dans un communiqué.

Ces journées portes ouvertes seront organisées à l’initiative de l’Agence de promotion des investissements agricoles, sous le slogan « Investissez dans votre pays ».

Et de préciser que “chaque Direction régionale aura l’occasion de tenir une journée portes ouvertes afin de discuter et de communiquer avec la communauté tunisienne vivant à l’étranger pour la guider et l’orienter sur les aspects juridiques, techniques et économiques de la création de projets agricoles et de l’introduction des privilèges accordés à leurs investissements en Tunisie”, conformément au calendrier suivant :

-05 août 2024 de 8h00 à 14h00 : Directions régionales de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous et Bizerte

-06 août 2024 de 8h00 à 14h00 : Directions régionales de Jendouba, Kef, Siliana, Zaghouan et Beja

-07 août 2024 : Directions régionales de Nabeul, Monastir, Mahdia et Sfax

-08 août 2024 de 8h00 à 14h00 : Directions régionales de Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Kébili, Tozeur et Sousse

-09 août 2024 de 8h00 à 14h00 : Directions régionales de Gabès, Médenine, Tataouine et Kasserine