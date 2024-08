Sanofi annonce la nomination de Najla Cherif Hamdi au poste de Directeur Général Pharma de Sanofi Maroc, Tunisie, Libye.

Basée à Casablanca (Maroc), Najla Cherif Hamdi a pris ses fonctions le 15 juillet 2024 et est également en charge des activités de Sanofi Pharma (médecine générale et médecine de spécialités) en Tunisie et en Libye.

Diplômée de l’institut supérieur de Gestion de Tunis, Najla Cherif Hamdi a occupé des responsabilités dans les ressources Humaines, la qualité, les affaires publiques et le Market Access dans différents secteurs d’activité et entreprises multinationales, notamment Air Liquide, Orange, UFI group en Tunisie et à l’étranger.

Najla Cherif Hamdi a rejoint Sanofi en 2013 et a occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines pour le Maroc, Tunisie et Libye. Elle occupait depuis 2019, le poste de Country Chair pour la Tunisie et la Libye.

Najla est également Présidente du Sephire (Syndicat des Entreprises Pharmaceutiques Innovantes et de Recherche basées en Tunisie) et membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce Franco-Libyenne.

Najla Cherif Hamdi est mariée et mère de 2 enfants.

À propos de Sanofi

